מוכר שלוש סינתיסייזרם 2 עובדים ואחד לא עובד ( לחלקים ) 1 - KORG KADIAS Roland MC-505 -nord rock 2 אני מוכר הכול יחד בלבד. תמונות אני אשלח בפרטי מי שרוצה.
מחיר: 4000
מצב: עובד חלקי
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ: צפון
קשר
איש קשר: רומן
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0546-880-197 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: דרך עכו 195, קרית מוצקין למפה
