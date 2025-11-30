הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
::::: מידע ::::
STUDIO LOGICK SL 73 MK 2אין דירוג
#155251 בידי: Ericnעודכן: 06:20, 30/11/2025צפו: 2 חדש
למכירה
מקלדת שליטה מידי חדשה בת 4 חודשים
גירסה חדשה של studio logick sl 73 mk 2
קלידים שקולים גירסה הכי חדישה TP 110
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 1700
מצב: לא צוין
פרטים
אופן תשלום מקובל: גמיש
אזור בארץ: מרכז
קשר
איש קשר: אריק
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-979-744 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: רוזאנסקי 14, ראשלצ למפה
