Pulse Techniques Pultec EQP1Aאין דירוג
15:57, 03/12/2025
הדבר האמיתי, פולטק חדש לחלוטין נקנה חדש לא מזמן, במצב מעולה, מנורות Telefunken NOS (שוות מעל אלפיים ש״ח) מחווט לחשמל אירופה / ישראל.
איקיו חלום, קשה למכור אבל צריך את הכסף כרגע.
איסוף מהמרכז
מחיר: 18500
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן, העברה
איש קשר: דניאל
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0542-092-113 טל נוסף:
כתובת: , תל אביב
