למכירה

Roland JX-10 (Super JX) & Colin Fraser eprom Chip & Retroaktiv MPG-8 Programmer.הסינטיסייזר האנלוגי האגדי של רולנד משנות השמונים, סאונד אנלוגי אמיתי שמן וחם.שמור מאד, נקי, נשמר מכוסה, כמובן בחדר ללא עישון.פוליפוניה של 12 (!) קולות,דואוטימברל (אפשר לנגן 2 סאונדים שונים במקביל או בספליט, כל אחד בערוץ מידי משלו אם שולטים דרך המחשב).כולל שדרוג לשבב מידי של Colin Fraser (שנותן לקבל אוטומציות של כל ה MIDI CC מהמחשב ולשלוט עם תוכנה על כל הפרמטרים), שמרתי גם את השבב המקורי הקונה יקבל גם אותו.בנוסף פרוגרמר של רטרואקטיב MPG-8 שנותן לשלוט על כל הפרמטרים של הסאונד בלייב (בדומה לPG-800) .הפרוגרמר חדש בן חודש שומש כמה שעות, עובד נפלא בתיאום מושלם עם הסינטי, מגיע עם הכבל 6 פינים לחיבור לסינטי (לא צריך מחשב).הסינט במצב טוב לגילו, הוחלפו 16 הכפתורים של בחירת הפאצ׳ים, שאר הכפתורים לא הוחלפו, הם עובדים אבל צריך ללחוץ טיפה חזק, ניתן כמובן להחליף גם אותם ויש לי עוד כפתורים ספייר בבית פשוט לא היה לי כסף לשלם לחנות האלקטרוניקה שיחליפו את הכל (זה עלה לי אז 15₪ לכל כפתור)..מי שלא מכיר את התוספות תרשמו בגוגלroland colin fraserRetroaktiv MPG-8מוכר את הכל ביחד, לא ניתן לקנות רק את הפרוגרמר או רק את הסינטי.מוזמנים להגיע לנסות לנגן ולשמוע כמובן לפני שקונים.נמצא בחיפה.