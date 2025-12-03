הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
1 מתעניין במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
Roland JX-10 + Programmerאין דירוג
#155254 בידי: aeroעודכן: 17:04, 03/12/2025צפו: 4 חדש
הגדל תמונה
למכירה
Roland JX-10 (Super JX) & Colin Fraser eprom Chip & Retroaktiv MPG-8 Programmer.
הסינטיסייזר האנלוגי האגדי של רולנד משנות השמונים, סאונד אנלוגי אמיתי שמן וחם.
שמור מאד, נקי, נשמר מכוסה, כמובן בחדר ללא עישון.
פוליפוניה של 12 (!) קולות,
דואוטימברל (אפשר לנגן 2 סאונדים שונים במקביל או בספליט, כל אחד בערוץ מידי משלו אם שולטים דרך המחשב).
כולל שדרוג לשבב מידי של Colin Fraser (שנותן לקבל אוטומציות של כל ה MIDI CC מהמחשב ולשלוט עם תוכנה על כל הפרמטרים), שמרתי גם את השבב המקורי הקונה יקבל גם אותו.
בנוסף פרוגרמר של רטרואקטיב MPG-8 שנותן לשלוט על כל הפרמטרים של הסאונד בלייב (בדומה לPG-800) .
הפרוגרמר חדש בן חודש שומש כמה שעות, עובד נפלא בתיאום מושלם עם הסינטי, מגיע עם הכבל 6 פינים לחיבור לסינטי (לא צריך מחשב).
הסינט במצב טוב לגילו, הוחלפו 16 הכפתורים של בחירת הפאצ׳ים, שאר הכפתורים לא הוחלפו, הם עובדים אבל צריך ללחוץ טיפה חזק, ניתן כמובן להחליף גם אותם ויש לי עוד כפתורים ספייר בבית פשוט לא היה לי כסף לשלם לחנות האלקטרוניקה שיחליפו את הכל (זה עלה לי אז 15₪ לכל כפתור)..
מי שלא מכיר את התוספות תרשמו בגוגל
roland colin fraser
Retroaktiv MPG-8
מוכר את הכל ביחד, לא ניתן לקנות רק את הפרוגרמר או רק את הסינטי.
מוזמנים להגיע לנסות לנגן ולשמוע כמובן לפני שקונים.
נמצא בחיפה.
מחיר: 10,000
מצב: משומש במצב טוב
מצב: משומש במצב טוב
פרטים
אופן תשלום מקובל: העברה בנקאית, מזומן.
אזור בארץ: צפון
קשר
איש קשר: עומרי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0525-307-049 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: דרך צרפת 57, חיפה למפה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...