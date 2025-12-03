הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
מיקרופון נוימן u87ai חדש לחלוטין.אין דירוג
למכירה
מיקרופון במצב חדש לחלוטין. מיקרופון אגדי וידוע בכל אולפן נחשב בעולם. נקנה בקילים ב15000שח לפני שנה. שומש מספר פעמים בודדות באולפן ביתי ללא עישון אוכל או משקאות. לעולם לא נפל או נישרט. לא בשבת. המכירה תהיה במזומן בלבד. המחיר כולל שוק מאונט בשווי 1500שח המחיר אחרון בהחלט
מחיר: 10000
מצב: חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן בלבד
איש קשר: שקד
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0586-603-765 טל נוסף:
כתובת: דב פרומר 26, חיפה למפה
