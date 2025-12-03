תפריט
Facebook
המגזין הישראלי לטכנולוגיות באודיו ומוסיקה Musical Act Magazine

הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי

4 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::

זוג מיקרופונים se קונדנסרים sE8 Pair

star אין דירוג
#155256 בידי: niverbעודכן: 20:49, 03/12/2025צפו: 4 חדש
זוג מיקרופונים se קונדנסרים sE8 Pair
הגדל תמונה

למכירה

זוג מיקרופונים סופר מדהימים ושקטים של se בתוך מיזוודה קשיחה כולל בר ברזל אשר מאפשר להקליט בסטריאו. בנוסף 2 קליפסים לאחיזה של 2 מיקרופונים וספוגים שמונעים רעש של רוח או הברות שורקניות. עד כה יצא לי להקליט גיטרה אקוסטית בסטריאו שנשמע מדהים. מעולה גם לאובר אד . וכלי נגינה שונים. מעולה גם בשירה. המוצר חדש לגמרי ונקנה ב- 1600 שח בקילומבו. המחיר אחרון בהחלט. לא בשבת
קפסולה בעבודת יד מארז מתכת קשיח
- עמיד בעוצמות SPL גבוהות מאוד.
- מפסק הנחתה: Pad 10/-20dB
פילטר היי-פאס מנקודות 80/160Hz
- רעש עצמי נמוך במיוחד – מהמיקרופנים השקטים בעולם מסוגו.
- צליל מאוזן בזכות עיצוב מתאים.
- מצויין להקלטות אובר-הד לתופים/ מצילות.
מחיר: 1000
מצב: חדש

פרטים

אופן תשלום מקובל: מזומן בלבד

אזור בארץ:

קשר

איש קשר: שקד

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0586-603-765    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: דב פרומר 26, חיפה למפה

קישור ישיר לעמוד זה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג לחץ לתגובה
אין תגובות עדיין
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...
מהפורומים
  • כלים וירטואליים, פלאגים - VST/i
    RE: VST ARSENAL 2024
    mixtrim: פוסט הסיום החגיגי! :bass: :guitarist: :drummer: :singer: :acousticG: :keyboard: --- נתחיל... לשרשור המלא אחרון
  • 24 שעות- אוף טופיק
    מישהו זוכר את החולצה הזאת?
    miko: יש לי אותה איזה 2 עשורים ואפילו לא דהתה! (התמונה מטעה, זאת זווית... לשרשור המלא אחרון
  • אקוסטיקה, סביבת עבודה
    איטום לחדר של תופים במרכז לימודי נגינה
    שאול: אני יש לי מרכז לימודי נגינה ויש כמה חדרים של חוגים אני עכשיו עובר... לשרשור המלא אחרון
  • קידום עצמי
    RE: Boketto - הרכב אינסטרומנטלי חדש
    acidhead: היה הרכב ישראלי אחר עם אותו השם לשרשור המלא אחרון
אתר זה שורד (בקושי) בזכות מעט פרסום
כדי שנוכל להמשיך לתת שירות חינם אנא בטלו את חוסם הפרסומות לאתר זה.
תודה!