#155256 בידי: niverb עודכן: 20:49, 03/12/2025צפו: 4 חדש

למכירה

זוג מיקרופונים סופר מדהימים ושקטים של se בתוך מיזוודה קשיחה כולל בר ברזל אשר מאפשר להקליט בסטריאו. בנוסף 2 קליפסים לאחיזה של 2 מיקרופונים וספוגים שמונעים רעש של רוח או הברות שורקניות. עד כה יצא לי להקליט גיטרה אקוסטית בסטריאו שנשמע מדהים. מעולה גם לאובר אד . וכלי נגינה שונים. מעולה גם בשירה. המוצר חדש לגמרי ונקנה ב- 1600 שח בקילומבו. המחיר אחרון בהחלט. לא בשבתקפסולה בעבודת יד מארז מתכת קשיח- עמיד בעוצמות SPL גבוהות מאוד.- מפסק הנחתה: Pad 10/-20dBפילטר היי-פאס מנקודות 80/160Hz- רעש עצמי נמוך במיוחד – מהמיקרופנים השקטים בעולם מסוגו.- צליל מאוזן בזכות עיצוב מתאים.- מצויין להקלטות אובר-הד לתופים/ מצילות.