זוג מיקרופונים se קונדנסרים sE8 Pairאין דירוג
#155256 בידי: niverbעודכן: 20:49, 03/12/2025צפו: 4 חדש
למכירה
זוג מיקרופונים סופר מדהימים ושקטים של se בתוך מיזוודה קשיחה כולל בר ברזל אשר מאפשר להקליט בסטריאו. בנוסף 2 קליפסים לאחיזה של 2 מיקרופונים וספוגים שמונעים רעש של רוח או הברות שורקניות. עד כה יצא לי להקליט גיטרה אקוסטית בסטריאו שנשמע מדהים. מעולה גם לאובר אד . וכלי נגינה שונים. מעולה גם בשירה. המוצר חדש לגמרי ונקנה ב- 1600 שח בקילומבו. המחיר אחרון בהחלט. לא בשבת
קפסולה בעבודת יד מארז מתכת קשיח
- עמיד בעוצמות SPL גבוהות מאוד.
- מפסק הנחתה: Pad 10/-20dB
פילטר היי-פאס מנקודות 80/160Hz
- רעש עצמי נמוך במיוחד – מהמיקרופנים השקטים בעולם מסוגו.
- צליל מאוזן בזכות עיצוב מתאים.
- מצויין להקלטות אובר-הד לתופים/ מצילות.
מחיר: 1000
מצב: חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן בלבד
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: שקד
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0586-603-765 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: דב פרומר 26, חיפה למפה
