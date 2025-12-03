תפריט
Rupert Neve Designs – 5017

Rupert Neve Designs – 5017
פרה אמפ ניב שעלה 7500שח ב די אנ די לפעמים מעט מרשרש בחיבור מיקרופון. יכול להיות לצריך מעט לנקות מגעים. המכשיר המדהים הזה משמש גם די איי ומאפשר לשלב חיבור גיטרה ושירה במקביל ולתת צבע מדהים במיקס בינהם. לא בשבת
מחיר: 2500
אופן תשלום מקובל: מזומן בלבד

אזור בארץ:

איש קשר: שקד

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0586-603-765    טל נוסף:

כתובת: דב פרומר 26, חיפה למפה

