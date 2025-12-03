הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
כרטיס קול אנטילופ קוואדרואין
למכירה
כרטיס קול סופר מקצועי של אנטילופ. קאודרו (החדש) 4 פרה אמפים סופר איכותיים וצלולים. dsp מובנה כולל אפקטים מדהימים מובנים. ניתן לחבר את הכרטיס ל- 2 מחשבים בו זמנית או מחשב וטלפון חכם. ממש ממש חדש. לא נעשה איתו שימוש חוץ מפעמיים. קניתי אותו ככרטיס נוסף על זה שיש לי כבר. בחנות עולה 3000שח. לא בשבת!!!! מחיר סופי.
מחיר: 2200
מצב: משומש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן בלבד
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: שקד
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0586-603-765 טל נוסף:
כתובת: דב פרומר 26, חיפה למפה
