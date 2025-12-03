#155258 בידי: niverb עודכן: 21:01, 03/12/2025צפו: 3 חדש

למכירה

כרטיס קול סופר מקצועי של אנטילופ. קאודרו (החדש) 4 פרה אמפים סופר איכותיים וצלולים. dsp מובנה כולל אפקטים מדהימים מובנים. ניתן לחבר את הכרטיס ל- 2 מחשבים בו זמנית או מחשב וטלפון חכם. ממש ממש חדש. לא נעשה איתו שימוש חוץ מפעמיים. קניתי אותו ככרטיס נוסף על זה שיש לי כבר. בחנות עולה 3000שח. לא בשבת!!!! מחיר סופי.