ADAM A7X למכירהאין דירוג
#155262 בידי: ronimellerעודכן: 12:26, 11/12/2025צפו: 5 חדש
למכירה
זוג מוניטורים במצב נפלא ללא תקלות או בעיות
עובדים 5 שנים .
נמכר בשל שדרוג למוניטורים חדשים .
מחיר גמיש מעט.
איסוף פתח תקווה .
מחיר: 3500
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ:
איש קשר: רוני
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0503-912-220 טל נוסף:
כתובת:
