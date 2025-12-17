הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
4 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
ייעוץ לגבי חיבור מדי מחט VU ליציאת RCAאין דירוג
#155263 בידי: davecomעודכן: 10:19, 17/12/2025צפו: 4 חדש
הגדל תמונה
אחר
שאלת הדיוט - פירקתי שני מדי מחט (L+R) מטייפ,
אני רוצה לחבר אותם ליציאת RCA מוניטור של מיקסר DJ כדי שיחוו עוצמת יציאה של מה שיוצא החוצה.
2 שאלות:
א. האם זה אכן הגיוני ואפשרי?
ב. איך אמורים להתחבר החוטים בתמונה לשני פלאגים RCA שמאל וימין?
כלומר מה עושים עם שני השחורים בכל אחד (היו מחוברים יחד לדעתי),
ועם הכחול באחד והצהוב בשני. כלומר לאיפה הם אמורים להתחבר ואיך?
תודה מראש.
מחיר:
מצב: לא צוין
מצב: לא צוין
פרטים
אופן תשלום מקובל: לא צוין
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: דודו
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-634-209 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת:
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...