ייעוץ לגבי חיבור מדי מחט VU ליציאת RCA

#155263 בידי: davecom עודכן: 10:19, 17/12/2025
ייעוץ לגבי חיבור מדי מחט VU ליציאת RCA
שאלת הדיוט - פירקתי שני מדי מחט (L+R) מטייפ,
אני רוצה לחבר אותם ליציאת RCA מוניטור של מיקסר DJ כדי שיחוו עוצמת יציאה של מה שיוצא החוצה.
2 שאלות:
א. האם זה אכן הגיוני ואפשרי?
ב. איך אמורים להתחבר החוטים בתמונה לשני פלאגים RCA שמאל וימין?
כלומר מה עושים עם שני השחורים בכל אחד (היו מחוברים יחד לדעתי),
ועם הכחול באחד והצהוב בשני. כלומר לאיפה הם אמורים להתחבר ואיך?
תודה מראש.
איש קשר: דודו

טלפון: 0547-634-209

