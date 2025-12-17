#155263 בידי: davecom עודכן: 10:19, 17/12/2025צפו: 4 חדש

אחר

שאלת הדיוט - פירקתי שני מדי מחט (L+R) מטייפ,אני רוצה לחבר אותם ליציאת RCA מוניטור של מיקסר DJ כדי שיחוו עוצמת יציאה של מה שיוצא החוצה.2 שאלות:א. האם זה אכן הגיוני ואפשרי?ב. איך אמורים להתחבר החוטים בתמונה לשני פלאגים RCA שמאל וימין?כלומר מה עושים עם שני השחורים בכל אחד (היו מחוברים יחד לדעתי),ועם הכחול באחד והצהוב בשני. כלומר לאיפה הם אמורים להתחבר ואיך?תודה מראש.