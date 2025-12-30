הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
פאנלים אקוסטים - GIK 242אין דירוג
#155265 בידי: שמוליק בעודכן: 11:05, 30/12/2025צפו: 8 חדש
למכירה
פאנל אקוסטי כפול מסגרת 242 של GIK.
3 יחידות בצבע לבן.
מידות - 60X120
כחדשים, נקנו לפני 3 שנים אך לא היו בשימוש (עדיין בנילונים)
מחיר 250 ליחידה (חדש עולה 495)
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 250
מצב: כחדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: מרכז
קשר
איש קשר: שמוליק
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0525-683-137 טל נוסף:
כתובת: התחיה, 12, חולון למפה
