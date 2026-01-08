תפריט
Facebook
המגזין הישראלי לטכנולוגיות באודיו ומוסיקה Musical Act Magazine

הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי

1 מתעניין במודעה זו כעת
::::: מידע ::::

Arturia keystep pro

star אין דירוג
#155268 בידי: romanski77עודכן: 11:23, 08/01/2026צפו: 2 חדש
Arturia keystep pro
הגדל תמונה

למכירה

מצב קמו חדש
מחיר: 800
מצב: קמו חדש

פרטים

אופן תשלום מקובל: לא צוין

אזור בארץ: מרכז

קשר

איש קשר: רומן

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-388-050    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: , חולון

קישור ישיר לעמוד זה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג לחץ לתגובה
אין תגובות עדיין
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...
מהפורומים
  • 24 שעות- אוף טופיק
    RE: מישהו זוכר את החולצה הזאת?
    ArielY: כמה הסטוריה ונוסטלגיה בו זמנית :-) לשרשור המלא אחרון
  • כלים וירטואליים, פלאגים - VST/i
    RE: VST ARSENAL 2024
    mixtrim: פוסט הסיום החגיגי! :bass: :guitarist: :drummer: :singer: :acousticG: :keyboard: ספוילר:... לשרשור המלא אחרון
  • אקוסטיקה, סביבת עבודה
    איטום לחדר של תופים במרכז לימודי נגינה
    שאול: אני יש לי מרכז לימודי נגינה ויש כמה חדרים של חוגים אני עכשיו עובר... לשרשור המלא אחרון
  • קידום עצמי
    RE: Boketto - הרכב אינסטרומנטלי חדש
    acidhead: היה הרכב ישראלי אחר עם אותו השם לשרשור המלא אחרון
אתר זה שורד (בקושי) בזכות מעט פרסום
כדי שנוכל להמשיך לתת שירות חינם אנא בטלו את חוסם הפרסומות לאתר זה.
תודה!