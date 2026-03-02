הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
כרטיס קול UAD Apollo Twin X - Quad + פלאגיניםאין דירוג
#155308 בידי: hepititis עודכן: 21:38, 02/03/2026
למכירה
כרטיס קול UAD Apollo Twin X - Quad + פלאגינים
4 ליבות של DSP, כולל פלאגינים בשווי 1800$ !
מאולפן ביתי, ללא עישון. שמור היטב.
מתחבר עם Thunderbolt 3.
כולל כבל USB-C מתאים.
מחיר: 4500
מצב: שמור
אופן תשלום מקובל: מזומן או העברה
אזור בארץ: צפון-מרכז
איש קשר: ארז
טלפון: 0544-302-205
כתובת: , גבעת עדה
