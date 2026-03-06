הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
PMC 6 - זוג מוניטורים לאולפןאין דירוג
#155309 בידי: moravrahami עודכן: 14:51, 06/03/2026
למכירה
PMC 6 – מוניטורים אולפניים מקצועיים במצב נדיר, שמורים מאוד. סאונד מדויק ועוצמתי ברמה גבוהה מאוד. עבדו באולפן פרטי בלבד. נמכרים עקב שדרוג ציוד.
מחיר: 14000
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: העברה/מזומן
איש קשר: מור אברהמי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0506-522-502 טל נוסף:
