Lyra 2 כרטיס קול מקצועיאין דירוג
#155310 עודכן: 15:08, 06/03/2026
Prism Sound Lyra 2 – כרטיס קול מקצועי ברמה הגבוהה ביותר
במצב נדיר, שמור מאוד ועובד מושלם.
איכות המרה מהטובות בעולם, סאונד נקי ומדויק במיוחד.
כניסות מיקרופון איכותיות עם פרה אמפים מצוינים ולייטנסי נמוך מאוד.
שימש באולפן פרטי בלבד בסביבה נקייה ומסודרת.
נמכר עקב שדרוג ציוד.
מחיר: 8000
מצב: כמו חדש
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: העברה/מזומן
אזור בארץ:
איש קשר: מור אברהמי
טלפון: 0506-522-502
כתובת:
