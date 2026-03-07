הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Yamaha P125 פסנתר חשמליאין דירוג
#155311 בידי: moravrahami עודכן: 19:04, 07/03/2026
למכירה
פסנתר חשמלי Yamaha P-125 במצב מצוין. קלידים מדורגים המדמים תחושת פסנתר אמיתי וסאונד איכותי של Yamaha. כולל שנאי מקורי, פדל ססטיין ומחזיק תווים. קומפקטי, נוח לנגינה בבית או באולפן ומתאים גם למתחילים וגם לנגנים מתקדמים. עובד מושלם ונשמר היטב.
מחיר: 2200
מצב: כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן/העברה
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: מור אברהמי
טלפון: 0506-522-502
כתובת:
