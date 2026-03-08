תפריט
JZ BH2 Condenser Microphone

#155312 בידי: uazulayעודכן: 09:24, 08/03/2026צפו: 33
JZ BH2 Condenser Microphone
למכירה

JZ BH2 - 1500 שח

חדש חדש ! בקושי היו בשימוש
מידע נוסף: [ קישור ]
מחיר: 1500
מצב: כחדש!

אופן תשלום מקובל: מזומן

אזור בארץ: צפון

איש קשר: אודי

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-886-141    טל נוסף:

כתובת: קיבוץ יסעור, קיבוץ יסעור למפה

דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
