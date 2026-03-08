הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
2 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
Arturia MICROLAB מקלדת שליטהאין דירוג
#155313 בידי: uazulayעודכן: 09:26, 08/03/2026צפו: 29 חדש
הגדל תמונה
למכירה
מקלדת שליטה MICROLAB - חדשה חדשה !
נמכרת מחוסר שימוש
מחיר: 250
מצב: כחדש!
מצב: כחדש!
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: צפון
קשר
איש קשר: אודי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0547-886-141 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: קיבוץ יסעור, קיבוץ יסעור למפה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...