תפריט
Facebook
המגזין הישראלי לטכנולוגיות באודיו ומוסיקה Musical Act Magazine

הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי

1 מתעניין במודעה זו כעת
::::: מידע ::::

נדיר! לקחת את המיקס לרמה הבאה: סיכום אנלוגי

star אין דירוג
#155316 בידי: vitoעודכן: 20:58, 08/03/2026צפו: 18 חדש
נדיר! לקחת את המיקס לרמה הבאה: סיכום אנלוגי
הגדל תמונה

למכירה

הזדמנות נדירה למי שמחפש לקחת את המיקס לרמה הבאה –

מערכת סיכום אנלוגי אמיתית (Analog Summing) המבוססת על ציוד מהשורה הראשונה של עולם האולפנים.

ממירי אודיו מהשורה הראשונה של
Lynx Studio Technology

נחשבים לאחד מממירי האולפן המדויקים והנקיים בעולם, בשימוש באולפנים מקצועיים רבים.

מפרט

• 16 כניסות אנלוגיות
• 16 יציאות אנלוגיות
• 16 ערוצי AES/EBU
• חיבור Thunderbolt למחשב
• Word Clock לסנכרון אולפני
• איכות המרה ברמה הגבוהה ביותר

הממיר מתאים במיוחד למערכות Hybrid Mixing ומאפשר לעבוד עם סיכום אנלוגי ברמה גבוהה.


• Dangerous Music 2-Bus LT
מסכם אנלוגי מקצועי של
Dangerous Music

מאפשר לבצע סיכום אנלוגי למיקס ולקבל:

עומק וסטריאו רחב יותר

הפרדה טובה יותר בין ערוצים

סאונד פתוח ומוזיקלי יותר לעומת סיכום דיגיטלי

זהו אחד המסכמים הפופולריים בעולם ל-Hybrid Mixing.

• כולל כבלים מקצועיים לחיבור המערכת

כך שניתן להתחיל לעבוד מיד עם מערכת Hybrid Mixing מלאה.

מתאים במיוחד למשתמשי:

Pro Tools

Logic

Cubase

כל DAW מקצועי

ציוד אולפן שמור מאוד.
מחיר: 14600
מצב: מצויין

פרטים

אופן תשלום מקובל: מזומן

אזור בארץ: ירושלים והסביבה

קשר

איש קשר: חיים

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0524-748-500    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת: , בית שמש

קישור ישיר לעמוד זה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג לחץ לתגובה
אין תגובות עדיין
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...
מהפורומים
  • על המדרגות - לפני רכישה
    מה נכון היום לגבי מכס?
    nimrod_wagner: הי, שלום, הילד שלי רוצה לקנות ציוד נגינה. מצילות, אביזרים, אין... לשרשור המלא אחרון
  • 24 שעות- אוף טופיק
    RE: מישהו זוכר את החולצה הזאת?
    ArielY: כמה הסטוריה ונוסטלגיה בו זמנית :-) לשרשור המלא אחרון
  • כלים וירטואליים, פלאגים - VST/i
    RE: VST ARSENAL 2024-2025
    mixtrim: פוסט הסיום החגיגי! :bass: :guitarist: :drummer: :singer: :acousticG: :keyboard: ספוילר:... לשרשור המלא אחרון
  • אקוסטיקה, סביבת עבודה
    איטום לחדר של תופים במרכז לימודי נגינה
    שאול: אני יש לי מרכז לימודי נגינה ויש כמה חדרים של חוגים אני עכשיו עובר... לשרשור המלא אחרון
אתר זה שורד (בקושי) בזכות מעט פרסום
כדי שנוכל להמשיך לתת שירות חינם אנא בטלו את חוסם הפרסומות לאתר זה.
תודה!