למכירה

הזדמנות נדירה למי שמחפש לקחת את המיקס לרמה הבאה –מערכת סיכום אנלוגי אמיתית (Analog Summing) המבוססת על ציוד מהשורה הראשונה של עולם האולפנים.ממירי אודיו מהשורה הראשונה שלLynx Studio Technologyנחשבים לאחד מממירי האולפן המדויקים והנקיים בעולם, בשימוש באולפנים מקצועיים רבים.מפרט• 16 כניסות אנלוגיות• 16 יציאות אנלוגיות• 16 ערוצי AES/EBU• חיבור Thunderbolt למחשב• Word Clock לסנכרון אולפני• איכות המרה ברמה הגבוהה ביותרהממיר מתאים במיוחד למערכות Hybrid Mixing ומאפשר לעבוד עם סיכום אנלוגי ברמה גבוהה.• Dangerous Music 2-Bus LTמסכם אנלוגי מקצועי שלDangerous Musicמאפשר לבצע סיכום אנלוגי למיקס ולקבל:עומק וסטריאו רחב יותרהפרדה טובה יותר בין ערוציםסאונד פתוח ומוזיקלי יותר לעומת סיכום דיגיטליזהו אחד המסכמים הפופולריים בעולם ל-Hybrid Mixing.• כולל כבלים מקצועיים לחיבור המערכתכך שניתן להתחיל לעבוד מיד עם מערכת Hybrid Mixing מלאה.מתאים במיוחד למשתמשי:Pro ToolsLogicCubaseכל DAW מקצועיציוד אולפן שמור מאוד.