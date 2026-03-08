הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
מידע
נדיר! לקחת את המיקס לרמה הבאה: סיכום אנלוגיאין דירוג
#155316 בידי: vito עודכן: 20:58, 08/03/2026
למכירה
הזדמנות נדירה למי שמחפש לקחת את המיקס לרמה הבאה –
מערכת סיכום אנלוגי אמיתית (Analog Summing) המבוססת על ציוד מהשורה הראשונה של עולם האולפנים.
ממירי אודיו מהשורה הראשונה של
Lynx Studio Technology
נחשבים לאחד מממירי האולפן המדויקים והנקיים בעולם, בשימוש באולפנים מקצועיים רבים.
מפרט
• 16 כניסות אנלוגיות
• 16 יציאות אנלוגיות
• 16 ערוצי AES/EBU
• חיבור Thunderbolt למחשב
• Word Clock לסנכרון אולפני
• איכות המרה ברמה הגבוהה ביותר
הממיר מתאים במיוחד למערכות Hybrid Mixing ומאפשר לעבוד עם סיכום אנלוגי ברמה גבוהה.
• Dangerous Music 2-Bus LT
מסכם אנלוגי מקצועי של
Dangerous Music
מאפשר לבצע סיכום אנלוגי למיקס ולקבל:
עומק וסטריאו רחב יותר
הפרדה טובה יותר בין ערוצים
סאונד פתוח ומוזיקלי יותר לעומת סיכום דיגיטלי
זהו אחד המסכמים הפופולריים בעולם ל-Hybrid Mixing.
• כולל כבלים מקצועיים לחיבור המערכת
כך שניתן להתחיל לעבוד מיד עם מערכת Hybrid Mixing מלאה.
מתאים במיוחד למשתמשי:
Pro Tools
Logic
Cubase
כל DAW מקצועי
ציוד אולפן שמור מאוד.
מחיר: 14600
מצב: מצויין
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
קשר
איש קשר: חיים
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0524-748-500 טל נוסף:
כתובת: , בית שמש
עוד...