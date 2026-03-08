הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
4 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
Lynx Aurora – ממירי עלאין דירוג
#155317 בידי: vitoעודכן: 20:57, 08/03/2026צפו: 10 חדש
הגדל תמונה
למכירה
ממיר אודיו מהשורה הראשונה של חברת
Lynx Studio Technology
בשימוש אולפן, שמור מאוד ובמצב מצוין.
המפרט:
• 16 כניסות אנלוגיות + 16 יציאות אנלוגיות (DB25)
• 16 ערוצי AES/EBU דיגיטליים
• חיבור Thunderbolt למחשב (בעיקר למחשבי mac)
• Word Clock In / Out לסנכרון עם ציוד אולפן
• איכות המרה מהטובות בעולם – מתאים להקלטה ומיקס מקצועי
ה-Aurora (n) נחשב לאחד מממירי האודיו האיכותיים ביותר לאולפנים מקצועיים, עם סאונד נקי ומדויק במיוחד.
המכשיר עובד מצוין ונמכר עקב שינוי ציוד באולפן.
קיים גם באנדל אולפני הכולל ממיר Lynx Aurora (n) יחד עם מסכם אנלוגי Dangerous Music 2-Bus LT וכבלי d25
לפרטים מלאים ומחיר לבאנדל – לחצו על הקישור קישור
מחיר: 12400
מצב: שמור
מצב: שמור
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
קשר
איש קשר: חיים
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0524-748-500 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת: , בית שמש
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...