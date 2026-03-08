תפריט
Lynx Aurora – ממירי על

#155317 בידי: vitoעודכן: 20:57, 08/03/2026
Lynx Aurora – ממירי על
למכירה

ממיר אודיו מהשורה הראשונה של חברת
Lynx Studio Technology
בשימוש אולפן, שמור מאוד ובמצב מצוין.

המפרט:

• 16 כניסות אנלוגיות + 16 יציאות אנלוגיות (DB25)
• 16 ערוצי AES/EBU דיגיטליים
• חיבור Thunderbolt למחשב (בעיקר למחשבי mac)
• Word Clock In / Out לסנכרון עם ציוד אולפן
• איכות המרה מהטובות בעולם – מתאים להקלטה ומיקס מקצועי

ה-Aurora (n) נחשב לאחד מממירי האודיו האיכותיים ביותר לאולפנים מקצועיים, עם סאונד נקי ומדויק במיוחד.

המכשיר עובד מצוין ונמכר עקב שינוי ציוד באולפן.


קיים גם באנדל אולפני הכולל ממיר Lynx Aurora (n) יחד עם מסכם אנלוגי Dangerous Music 2-Bus LT וכבלי d25
לפרטים מלאים ומחיר לבאנדל – לחצו על הקישור קישור
מחיר: 12400
מצב: שמור

פרטים

אופן תשלום מקובל: מזומן

אזור בארץ: ירושלים והסביבה

קשר

איש קשר: חיים

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0524-748-500    טל נוסף:

כתובת: , בית שמש

