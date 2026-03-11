הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
Palmer Monicon XL בקר שליטהאין דירוג
#155318 בידי: moravrahami עודכן: 12:34, 11/03/2026
למכירה
Palmer Monicon XL בקר שליטה
בקר שליטה מקצועי למוניטורים באולפן, מאפשר שליטה נוחה על הווליום ובחירה בין מקורות שמע ורמקולים שונים. כולל מספר כניסות אודיו, חיבור לכמה זוגות מוניטורים, שליטת ווליום מרכזית גדולה, יציאות אוזניות ומד עוצמה. פתרון מצוין לשליטה מלאה במערכת המוניטורים באולפן. מצב מצוין ושמור מאוד.
מחיר: 950
מצב: כמו חדש
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן / העברה
אזור בארץ:
איש קשר: מור אברהמי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0506-522-502 טל נוסף:
כתובת:
