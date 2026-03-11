הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
1 מתעניין במודעה זו כעת
::::: מידע ::::
Beyerdynamic DT 990 Proאין דירוג
#155319 בידי: moravrahamiעודכן: 12:35, 11/03/2026צפו: 2 חדש
הגדל תמונה
למכירה
אוזניות אולפן מקצועיות פתוחות של Beyerdynamic, ידועות בצליל מפורט ומדויק במיוחד למיקס והפקה. דרייברים איכותיים עם תגובת תדר רחבה 5Hz–35kHz ו-250 Ohm המתאימים לכרטיסי קול מקצועיים. נוחות מאוד לעבודה ממושכת עם ריפוד קטיפה איכותי וסאונד פתוח ומדויק. מצב מצוין ושמור מאוד, עבדו באולפן פרטי בלבד.
מחיר: 450
מצב: כמו חדש
מצב: כמו חדש
פרטים
אופן תשלום מקובל: מזומן / העברה
אזור בארץ:
קשר
איש קשר: מור אברהמי
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0506-522-502 טל נוסף:
שלח מענה לבעל המודעה
כתובת:
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...