Novation Peak Polyphonic Synth - סינטיסייזראין דירוג
למכירה
Novation Peak סינתיסייזר פוליפוני מקצועי עם מנוע סאונד עוצמתי ועשיר. כולל 8 קולות, אוסצילטורים מתקדמים, פילטר אנלוגי ואפקטים מובנים. מתאים ללידים, פדים, באסים וטקסטורות להפקה מוזיקלית מקצועית בסגנונות האוס, טכנו ומלודיק. הסינתיסייזר במצב מצוין, שמור מאוד ועבד באולפן פרטי בלבד.
מחיר: 5000
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן / העברה
אזור בארץ:
איש קשר: מור אברהמי
טלפון: 0506-522-502
