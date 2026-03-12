הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי
ימאהה CP88 במצב חדש
למכירה Yamaha CP88.
סינתיסייזר/פסנתר חשמלי של ימאהה.
זה מכונת עבודה שכמעט לא הייתה בשימוש, משתמש בעיקר בפסנתר האקוסטי. במצב חדש ממש, כשיהיה פתוח היה תמיד מכוסה לשמירה מאבק. בשאר הזמן היה סגור.
מוכר בתוך קייס ברמה גבוהה בשווי 1000 ₪
מוכר יחד בעוד אלף שקל שתי מוניטורים של JBL דגם JBL 305P MkII עם סטנדים קומפקטיים איכותיים תואמים, עם כבלים מתאימים.
מחיר: 9500₪
מצב: כמו חדש
אופן תשלום מקובל: מזומן/ביט
אזור בארץ: ירושלים והסביבה
איש קשר: דוב
טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0584-149-567 טל נוסף:
