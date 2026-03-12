תפריט
Facebook
המגזין הישראלי לטכנולוגיות באודיו ומוסיקה Musical Act Magazine

הבזאר - הלוח של אקט מוסיקלי

4 מתעניינים במודעה זו כעת
::::: מידע ::::

ימאהה CP88 במצב חדש

star אין דירוג
#155322 בידי: Dovbukshpanעודכן: 19:25, 12/03/2026צפו: 2 חדש
ימאהה CP88 במצב חדש
הגדל תמונה

למכירה

למכירה Yamaha CP88.
סינתיסייזר/פסנתר חשמלי של ימאהה.
זה מכונת עבודה שכמעט לא הייתה בשימוש, משתמש בעיקר בפסנתר האקוסטי. במצב חדש ממש, כשיהיה פתוח היה תמיד מכוסה לשמירה מאבק. בשאר הזמן היה סגור.
מוכר בתוך קייס ברמה גבוהה בשווי 1000 ₪
מוכר יחד בעוד אלף שקל שתי מוניטורים של JBL דגם JBL 305P MkII עם סטנדים קומפקטיים איכותיים תואמים, עם כבלים מתאימים.
מחיר: 9500₪
מצב: כמו חדש

פרטים

אופן תשלום מקובל: מזומן/ביט

אזור בארץ: ירושלים והסביבה

קשר

איש קשר: דוב

טלפון: הקלק כאן לתצוגת הטלפון 0584-149-567    טל נוסף:

שלח מענה לבעל המודעה

כתובת:

קישור ישיר לעמוד זה
שלח לחבר סמן מודעה דווח בעיה
תגובות וחוות דעת דירוג ממוצע: אין דירוג לחץ לתגובה
אין תגובות עדיין
לסימון ושמירה של מודעה לחץ על הכפתור המתאים
מודעות שמורות ניתן לראות בעמוד האישי
ניתן לדפדף בין העמודים באמצעות מקשי החיצים במקלדת (בדפדפן נתמך)
הקלקה על כינוי בעל המודעה תציג את כל מודעותיו
בעל מודעה יראה לחצנים נוספים בתחתית המודעה שלו
עוד...
מהפורומים
  • על המדרגות - לפני רכישה
    מה נכון היום לגבי מכס?
    nimrod_wagner: הי, שלום, הילד שלי רוצה לקנות ציוד נגינה. מצילות, אביזרים, אין... לשרשור המלא אחרון
  • 24 שעות- אוף טופיק
    RE: מישהו זוכר את החולצה הזאת?
    ArielY: כמה הסטוריה ונוסטלגיה בו זמנית :-) לשרשור המלא אחרון
  • כלים וירטואליים, פלאגים - VST/i
    RE: VST ARSENAL 2024-2025
    mixtrim: פוסט הסיום החגיגי! :bass: :guitarist: :drummer: :singer: :acousticG: :keyboard: ספוילר:... לשרשור המלא אחרון
  • אקוסטיקה, סביבת עבודה
    איטום לחדר של תופים במרכז לימודי נגינה
    שאול: אני יש לי מרכז לימודי נגינה ויש כמה חדרים של חוגים אני עכשיו עובר... לשרשור המלא אחרון
אתר זה שורד (בקושי) בזכות מעט פרסום
כדי שנוכל להמשיך לתת שירות חינם אנא בטלו את חוסם הפרסומות לאתר זה.
תודה!