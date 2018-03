[מבזק] מיסוי על שירים מחו"ל - להצבעה ראשונה בכנסת

בעקבות פנייתם של איגודי היוצרים השונים בישראל (23 במספר) לוועדת הכלכלה של הכנסת, משרד החינוך והתרבות ומשרד התשתיות, הועלתה להצבעה ראשונה בכנסת הצעת חוק אשר נועדהמפני יבוא של מוזיקה מחו"ל, בדומה לשאר התעשיות המקומיות במשק (לדוגמה, הטקסטיל, הקאנביס והפלאפל), אך להבדיל - החידוש כאן הוא שמדובר גם בהשמעות וסטרימינג דרך האינטרנט."כמו רכישות מוצרים מאתרים בחו"ל, מדובר ביבוא לכל דבר", מסר סגן השר לעניני קניין רוחני, "ויש להגן על התעשייה המקומית, ויוצרי מוזיקה אינם יוצאים מהכלל".לפי הדיווחים משרד החינוך הוא זה שהתערב ביזמת החוק, וזאת כדי לעודד שירה עברית ומילות שירים בתנכי"ת בתוך היצירה המקומית, ובכך למנוע השפעה ומניעה של התערבות גופים וארגונים מחו"ל בכל הקשור ליצירה בעברית. שכך, הצעת החוק כולל סעיף המציע מיסוי גם על שירים לועזיים שנוצרו בארץ.לשאלתנו "ומה עם הופעות של התזמורת הסימפונית עם יצירות אוסטריות לדוגמה?" ענתה לנו ממלאת מקום שר המזמור "אינני שומעת, אז מבחינתי זה לא קיים".ענק הסטרימיניגשאך נכנס לישראל, כבר מסר בתגובה שנציגיהם בישראל הולכים להתנגד להצעת החוק בכל תוקף. "אין כסף במוזיקה ישראלית בסטרימינג", טען יהוראי בר-כוכבא, נציג השירות בישראל, "לא נוכל להציע שירות בחינם על סמך 'צמד רעים' או 'הכל עובר, חביבי'".הצעת החוק, כאמור, עומדת לעלות מחר בכנסת ויתקיים שידור ישיר מהמליאה, כך שנוכל לעקוב אחר התוצאות.