ה-Caustic 3.2 - מערכת DAW במכשיר האנדרואיד שלך

מאת: ACT@R-M ::: ::: נושא:

Caustic 3 הינה מערכת הקלטה/הפקה למכשירי מובייל. היא כוללת מגוון כלים מוזיקלים כמו סינתסייזרים, כלי מאסטרינג, וכלים להקלטה







מעולה עבור אמנים בודדים כיוון שהיא מאפשר הפקת שיר מהירה עם הקלטה ווקלית, ומכאן שקל וזמין מאוד לשמר רעיון או מוזה שנוחתת עליך פתאום.



כפי שנראה, התוכנה קיבלה את השראתה מסינתים וכו' מותקני זיווד (rack mounted), והפעולות מיוטבות לעבודה בזמן אמת תחת התקן מובייל.







אמנם היא לא מגוונת כמו תוכנות הקלטה דומות, אך היא חזקה בתחום מוזיקה אלקטרונית. הגרסה החינמית כולל חלק מהכלים בלבד.



בתוכנה ניתן למצוא את הכלים האלה:

* Subsynth - Virtual analog subtractive synthesizer

* PCMSynth - Multi-sample wave synthesizer

* BassLine - 303-like monosynth

* BeatBox - 8-channel sampling drum machine

* PadSynth - Harmonic table pad synthesizer

* 8BitSynth - 8bit equation solver synthesizer

* Modular - Fully configurable and routable synthesizer

* Organ - Hammond-like tonewheel organ with rotary speaker

* Vocoder - 8-band harmonic vocoder

* FMSynth - DX-style 3-operator fm synthesizer

* KSSynth - Karplus-Strong string modeling synth

* SawSynth - Supersaw-type polysynth (new!)

בנוסף היא כולל מכשיר אפקטים (20 סוגים), מיקסר עם דיליי וריוורב משלו, ויחידת מסטר עם איקיו פרמטרי ולימיטר, וכמובן סיקוונסר.







בנוסף, היא מציעה תמיכה בשלטי מידי בחיבור USB OTG. בגרסת הדמו יש כמה מגבלות אך עדיין ניתן להתנסות. מה שנחמד, שקיימת גרסה מלאה חינמית עבור PC, אותה ניתן להוריד מכאן.