מחקר - בעלי אמפתיה גבוהה, מעבדים מוזיקה בצורה שונה במוח

אנשים המתחברים יותר לכאב או אושר של אחרים, שונים גם בדרך שבה מוחם מעבד את המוזיקה שהם שומעים, מתברר ממחקר חדש בנערך באוניברסיטת Southern Methodist.



Credit: SMU, UCLA

החוקרים מצאו שבהשוואה למאזינים בעלי אמפתיה נמוכה, מוחם של אלה עם אמפתיה גבוהה יותר, מפענח מוזיקה עם מעורבות גבוהה יותר של מערכת התגמול הרגשית, כמו גם באזורים במוח האחראים לעיבוד מידע חברתי.

"יש הרבה מהמשותף בין מאזיני מוזיקה משני צידי מתרס האמפתיה, כולל מעורבות כמעט שווה באזורי המוח הקשורים למנגנון השמיעה, האמוציות ועיבוד מוטורי", אומר זאכרי וולמרק, הפרופסור השותף למחקר - אך קיים לפחות הבדל אחד ניכר:



אנשים עם אמפתיה גבוהה מפענחים מוזיקה מוכרת בצורה מעורבת יותר של אזורי המוח הקשורים לחברה. הם גם חווים הנאה גדולה יותר בהאזנה עקב מערכת התגמול הרגשית של מוחם.

אמנם זה לא מפליא, אותנו המוזיקאים והיומרים, הבטוחים שמוזיקה הינה כאן להישאר ולנצח נצחים, שכן היא סממן חברי מובהק וחיוני במוח האדם (וגם בעלי החיים האחרים), אך כאן אנו רואים שמוצג סרגל המאפשר למדוד זאת, או לפחות להבין את הקשר.



Credit: SMU, UCLA - האזורים במוח המופעלים ייחודית אצל בעלי אמפתיה גבוהה בזמן שמיעת מוזיקה.

למעשה, מחקר זה הינו הראשון המוצא עדויות התומכות לחיבור העצבי של מוזיקה, והוא נתמך גם באמצעות בדיקות MRI החושפות את ההשפעה במוח.



על המחקר ועוד ממצאים מרתקים, בקישור הזה.

