הכלים הטובים והחינמיים - תוכנות אודיו

כיום יש מגמה ברורה אצל כמעט כל החברות היצרניות להציע גם תוכנות/פלאגינס/כלי נגינה איכותיים, נוחים להפעלה (פעמים רבות גם בגרסא מלאה) והכי חשוב.. בחינם אין כסף!

כל פוסט יכיל מגוון כלים שונים (למעט פוסטים יעודיים לנושא כזה או אחר), עם כותרת המשייכת כל אחד לקטגוריה מסוימת (למשל: כלים לקונטקט, אפקטים, תוכנות וכו')

הערה: כיוון שחלק נכבד ממה שתמצאו כאן ובכלל ניתן להורדה רק לאחר הרשמה באתר היצרן או הזנת כתובת מייל, כדאי לדאוג שתהיה לכם כתובת מייל נוספת שתוקדש לעניין זה (יצירות חשבון, הרשמה, והזנת מיילים באתרים אלו), שאם לא כן אתם עשויים להויות מוצפים בפרסומות וספאם חוקי מכל אחד מהם!

*-כל אחריות בכל עניין שהוא מוטלת כמובן על החברות היצרניות כפי התנאים שלהן

תוכנות אודיו רב ערוציות:



תוכנת הקלטה ועריכה MAGIX Samplitude Pro X Silver

איכותית מאוד גם ליישומי מאסטרינג

מגבלות: 8 ערוצים, כניסות יציאות, צריבה..

הורדה

-



AVID PRO TOOLS - FIRST

התוכנה להקלטה ועריכה הידועה - בגרסה עדכנית וחינמית

מיועדת בעיקרון לנכנסים לתחום אבל עובדת יפה כמעט כמו הגדולות

מגבלות: 16 ערוצי אודיו, 16 מידי, 16 אינסטרומנטס,רק 64BIT, צריך להיות מחובר לרשת!

(אין צורך ב- i-Lok פיזי להטענת הרשיון!)

הורדה

-





PRESONUS STUDIO ONE 3 תוכנת הקלטה ועריכה מצוינת

יצאה בגרסה מלאה אך מעט מוקטנת הנקראת PRIME

יש הכל וללא הגבלה אבל הכי חשוב..בחינם!

יש צורך ליצור חשבון משתמש (my presonus account)

ולהוסיף את התוכנה לסל הקניות ב 0 ש"ח

הכל כאן

-

WAVES מקור גאוותנו מציעים בחינם תוכנת הקלטה Tracks Live

שכשמה היא מיועדת ליישומי הקלטה חיה במופעים וארועים ופועלת ב 64 ביט

הגרסה החינמית די מוגבלת בהשוואה למלאה אבל העיקרון זהה

עמוד ההורדה (יוצרים משתמש/מתחברים ומורידים)

-





MACKIE מציגה בסדרת תוכנות האודיו tracktion את הגרסה T6 DAW הניתנת בחינם

רק נאמר בקצרה שמדובר בגרסה ללא הגבלת ערוצים מכל סוג! ושכוללת מיקסר מפורט

פלאגינס משופרים, וגרסה גם ללינוקס!, (את ההבדלים מהגרסאות בתשלום ראו באתר)

דף המוצר באתר החברה (לחצו על Get Your's now הרשמו והורידו)

---

תוכנות אודיו דו ערוציות:



TASCAM מציגה את Hi-Res Editor

תוכנת השמעה ועריכה יחודית לפורמט DSD (קבצים בסיומת dsf.)

עם אפשרות פיצול, איחוד, הגבר, המרה ל WAV ועוד..

פרטים מלאים והורדה כאן

-



התוכנה הבאה נמצאת כאן בעיקר בגלל הלוק שלה... ובאדיבות Loris Palmieri (EDP VST)

מדובר בנגן Wave מודרני ופונקציונאלי שהתחפש לטייפ הקלאסי TASCAM 130

עם כל המשתמע מכך (מהסאונד החם ועד שינוי גובה הטון) אבל כזה ששוקל 12 קילו פחות.

ההורדה -כאן