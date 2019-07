מתאמנים עם יוטיוב - הכלי הזה משנה פיץ' ומהירות וגם מבצע לופים

הכלי היעיל הזה עוזר מאוד למי שמשתמש ביוטיוב ככלי לימוד נגינה או שירה, אימון, הוראה וכדומה.

בנגישות קלה ישירות מתוך הדפדפן (כרום) ובעת צפיה בווידאו, ניתן לשנות סולם של שירי למטרות קריוקי או אימון ווקאלי, או לשנות את מהירות הקטע לבחינת פרטים בצורה מדויקת.

בנוסף הכלי מציג יכולות לופים (לולאות של קטעים) ומאפשר ליצור ולאחסן לופים עבור גישה מהירה לדברים שאתה רוצה לחזור וללמוד, כמו גם לאחסן את כל השירים והלופים שלך לגישה חוזרת מכל מחשב.

האפליקציה מציעה גרסה מתקדמת בתשלום.

Pitch shifter, speed changer and looper for online videos like YouTube. Musician's toolbox for practicing and rehearsing.

Free version:

? Change the pitch by semitone or finetune

? Control the playback speed

? Repeat between two time markers

? Jump directly to a time marker

? Play, pause, forward and rewind

? Unlimited usage

???? Does not collect your browser history

Pro version:

? High quality audio pitch & transpose

? Supports all online audio, including Spotify web player (pitch shift only)

? Remember settings for each video

? History list

? Unlimited Loops

? BPM tracker

? Keyboard shortcuts

? Progress & navigation bar

? Pitch shift mp3 local files