שוברים שוק - מאמן אקורדים לגיטרה

מאת: ::: ::: נושא:

מאמן אקורדים לגיטרה, למתחילים, נייד עם מסך ותרשים אקורדים

מאמן אקורדים גיטרה ::: קישור למוצר (כ-81 ש"ח)

בנוי עם מסך הניתן לסיבוב וכולל את האקורדים הנפוצים ביותר.

יכול לעזור למתחילים / סטודנטים לגיטרה לפתח זיכרון, שרירים לאקורדים ומושלם לתרגול מיקום אצבעות.

PORTABLE POCKET GUITAR

A handy tool for guitar learners who still want to practice during trips instead of bringing the huge guitar when you are travelling, you can carry this compact device to keep up your daily practice. Battery CR2032 is included in package.

PRACTICE WITH A METRONOME

There is a metronome inside the device so players can learn the chords with a customized tempo. It's a quiet practice tool without guitar playing sound, so you can't tune or strum it like a real guitar.

GENUINE STEEL STRINGS

Equipped with genuine guitar steel strings help guitar players to build calluses, and the tension of the strings can be adjusted with the tool included in the package

קישור למוצר (כ-81 ש"ח)