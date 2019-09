יתן לכם בראש - ה-Looperboard HeadRush

הלופר הרצפתי הראשון בעולם עם תצוגת מגע "7 ומעבד Quad-Core עוצמתי וחזק במיוחד.

ה- HeadRush Looperboard הינו בעל ממשק חכם ונוח, מגיע עם תצוגת טאץ’ "7 המספקת את כל ה- dynamic feedback שתצטרך כדי לבנות את ה- loops שלך.

באפשרותך להתאים את ה HeadRush Looperboard לצרכיך האישיים בעזרת נגיעת אצבע על המסך, החלקה וגרירה ושחרור.

ל- HeadRush Looperboard ישנו מעגל חשמלי מהמובילים בתחום, בעל איכות אודיו של 32bit floating 48kHz המאפשרת לך לכלול כל פרט מהיצירה שלך.

בנוסף, יש לו קיבולת אחסון פנימית גדולה במיוחד. תוכל להקליט וליצור פלייבק במשך 9 שעות באיכות מקסימלית.

ה- HeadRush Looperboard כולל כניסת USB וכרטיס SD שיאפשרו לך לשמור את ה- Loops שלך לשימוש מאוחר יותר.



ה- HeadRush Looperboard מאפשרת לך ניתוב מהיר לכל אחד מ- 4 הכניסות, 4 ערוצי לופר, גיבוי של הערוץ או הכנסתו לאחד מארבעת היציאות ו/או ליציאת אוזניות ומספקת לך התאמה מיטבית של הסאונד לביצוע שלך.

ה- 12 built-in footswitches מאפשרים לך ליצור או להחליף בקלות את הלופים וכוללים תאורת RGB LEDs המספקת חיווי בזמן אמת.

עם ה- HeadRush Looperboard תוכל בזמן אמת להקליט, overdub, play, undo/redo, reverse, transpose, bounce או להסיר ולשנות את שכבות הביצוע לפי סדר ההקלטה.

מאפיינים עיקריים

• 7" high-resolution multi-touch display

• Over 9 hours of internal recording time

• Record up to 4 stereo or mono looper tracks at a time

• Click track and smart quantization features

• Tap tempo with intelligent time-stretch

• Premium built-in FX for guitars, vocals, percussion and more

• (4) Combo XLR + ¼" Inputs with switchable phantom power

• (4) Assignable XLR, ¼" outputs, and headphone outputs

• MIDI In and Out for receiving MIDI clock and external MIDI control

• (2) USB-A and (1) SD storage inputs for loop storage and audio import

• Built-in USB audio interface; includes Pro Tools | First: HeadRush Edition

• Over 300 built-in drum and percussion loops for getting started