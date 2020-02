ה-WING - מיקסר דיגיטלי 48 ערוצים מ-behringer

משטח הבקרה של ה- WING משתמש בממשק מסך קיבולי גדול עם בקרי סיבוב רגישים למגע לצורך קלות פעולה חדשה. ניתן להתאים בקלות שלושה ואחת אינטואיטיבית שלושה חלקי פאדר נפרדים וקטע בקרות בהתאמה אישית כדי לעמוד בדרישות האישיות שלך. לא משנה אם אתה זקוק לאוטובוס ספציפי לשלוח fader ליד fader הערוץ המקביל, או ערוץ 'כסף' ייעודי תמיד בהישג ידך, או אפילו לחלוק את פני השטח עם שני מהנדסים - ניתן להגדיר את WING כדי להעלות את הייצור שלך לרמה חדשה. . אתה יכול אפילו להחליף ולהתאים אישית את משענת היד המסיבית מעץ במשהו מהנה יותר אם תרצה. הציור הטכני ניתן למצוא בחלק ההורדות בדף המוצר.

ניתן להשתמש בכל 48 ערוצי הקלט ו 28 תערובות האוטובוסים למקורות מונו, סטריאו או אמצעיים. הקצאת מקור סטריאו לכל ערוץ הופכת אוטומטית את הסטריאו לערוץ, ושלב הדמויות הסטריאו שלו מספק שליטה על הרוחב מ- 150% סטריאו למונו. המסוף אינו זקוק לאתחול מחדש כדי להחיל שינויים במצב כלשהו. ניתן לשנות את תצורת הערוץ, האוטובוס והתת-קבוצות שלהם בכל עת בטיסה.

במקביל לאיקיו ומעבדי הדינמיקה של המיקסר, כל הערוצים מציגים פלגינים לקומפרסור, גייט ואיקיו, כולל סימולציות של מעבדים בעלי שם, ביניהם Pultec EQ, SSL Bus Compressor and Gate/Expander, SPL Transient Designer, Neve EQ, Compressor and Gate, Focusrite ISA and D3, DBX160, LA-2A, 1176, Elysia mPressor, ו-Empirical Labs Distressor.

נתונים:

8 award-winning Midas PRO mic preamps and 8 Midas PRO outputs onboard

24 motorized 100 mm faders in 3 separate, fully configurable sections

"Plug and play" remote I/O connectivity for up to 144 input and output signals over 3 AES50 ports featuring Klark Teknik’s SuperMAC technology for ultra-low jitter and latency

Large main display with capacitive touch screen and adjustable display swivel

Unique touch-sensitive channel editing section with 11 rotary controls and dedicated color TFT for staying on top of all channel properties

Optional module for 64x64 channels of audio over Ethernet – supporting WAVES SoundGrid Technology* or Dante/AES67 Technology*

48 x 48 channel USB 2.0 audio interface onboard with DAW remote control emulating HUI* and Mackie Control*

Dual-SD card live recorder/player with up to 64 tracks and markers for identifying song positions

Additional 4-channel control section with rotary controls, buttons and parameter display for permanent access to mains, matrices or "money-channels"

Premium FX rack with 8 true-stereo processors and world-class TC algorithms, Lexicon*, Quantec* and EMT* emulations

Standard FX rack with 8 true-stereo processors for a wide array of modulation, EQ, dynamics etc.

- also allows blending outboard effects to the mix

5 variable plug-in processing slots for all 40 stereo input channels, featuring the most iconic vintage analog equalizers and compressors, plus insert FX slot and 4-band parametric EQ for all 8 stereo aux channels

Custom Controls offering 16 latching or momentary buttons and 4 rotary controls, easily being configured for preferred functions

4 main, 8 matrix and 16 aux stereo buses, featuring dual inserts, 8-band parametric EQ's, stereo imager and full dynamics processing

2 Ethernet ports with integrated switch for networked remote control

Built-in expansion port for optional audio interface cards or digital networking bridges, MADI* and ADAT/WC

StageCONNECT 32-channel low-latency interface for personal monitoring or analog I/O boxes, AES/EBU stereo digital in

- and outputs on balanced XLR, 8x8 balanced TRS auxiliary line in

- and outputs, 2 TRS phones connectors, MIDI I/O and 4 GPIO ports