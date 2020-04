זה קורה עכשיו! כל הגדולים יהיו שם - One World: Together At Home concert

מאת: ACT@R-M ::: ::: נושא:

האירוע, שיתוף פעולה בין ארגון הבריאות העולמי לבין האזרח הגלובלי, נועד לעודד אנשים לנקוט בפעולה נגד התפשטות נגיף הקורנה.

https://variety.com/

אמנים, מומחים בתחום הבריאות העולמי ומנהיגי העולם יופיעו כולם, ונראה שהופעות ישולבו בשיחות.

איך אוכל לצפות? ישנן כמה דרכים: קישור (אפשר שגם הוידאו למטה ישדר לייב) אם אתה בארה'ב, שידור לינארי יתקיים משעה 8 בערב. עד 10 בלילה ET ב- NBC, CBS ו- ABC. בבריטניה, השידור הליניארי ישודר ביום ראשון, החל משעה 7 בערב. עד 9 בערב. BST ב- BBC. אבל יהיה גם סטרים דיגיטלי שיופעל ברשת החל מהשעה 14:00. עד 8 בערב. ET במספר פלטפורמות, כולל Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, TIDAL, Twitch, Twitter, Yahoo ו- YouTube.

If you're in the US, a linear broadcast will be held from 8 p.m. to 10 p.m. ET on NBC, CBS and ABC. In the UK, the linear broadcast will air Sunday, from 7 p.m. to 9 p.m. BST on the BBC.

But there will also be a digital stream running online from 2 p.m. to 8 p.m. ET on multiple platforms, including Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, TIDAL,, Twitch, Twitter, Yahoo and YouTube.