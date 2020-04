מסיר אבנית וכתמים מהשיניים אולטרסוני עם 2 ראשים להחלפה/ניקוי שיניים/טיפול שיניים

Feature:

?Superior Material?Medical-grade PC/ABS/ stainless steel head, removable head for thorough cleaning. 10 minutes no-operation auto power off function also makes it safer for using.

?High-Frequency Vibration?2000000 times sonic vibration, 30-40KHZ vibration frequency, along with professional cleaning head effectively help eliminate the dental calculus, plaque and stains, achieving the thorough cleaning of teeth.

?3 Adjustable Modes?Lightly press twice the ON/OFF button for power on and mode switch. The first mode is

soft; the second mode is comfort; the third mode is strong, adapting for different cleaning needs.

?USB Rechargeable?USB cord for instant charging, widely applicable, can be charged by power bank, PC, t hrough power adapter and more.

?Mouth Mirror?Come with a mouth mirror for more considerate mouth and dental checking, no more dead ends.

Enjoy your journey to the dental health.

3 Cleaning Modes:

Soft mode: soft vibration frequency is suitable to use for gingiva and teeth gap.

Comfortable mode: strengthened frequency is use on teeth and teeth surface.

Strong mode: strong mode is suitable to use for dental neck and under tongue.