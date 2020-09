צור תוכנית רדיו משלך עם מוסיקה ואורחים עם ה-PortCaster

הוסף אורחים לשידור, מוסיקה ואפקטים מיוחדים לפודקאסט או לשידור החי שלך!

ה- PortCaster החדש מקל על הוספת מוסיקה, אפקטים קוליים ואורחים לשידור רדיו/אינטרנט. הוא מיועד לפודקאסטים ולמארחי תוכניות המקליטים או משדרים בשידור חי לפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ופלטפורמות אחרות.

? Works with Android, iOS, Mac, Windows (laptops, phones and tablets)

? 8-hour Rechargeable battery for long sessions without interruptions

? High dynamic range Jasmine Mic Pres™ offer 65 dB of clean gain

? Mix-minus lets you connect guests or use phone patch for interviews

? 48V phantom power works with any condenser or dynamic mics

? One-touch Recorder to simultaneously stream and record to SD-card

? Aux 3/4 Input to mix in background music for professional quality

? Lightweight aluminum chassis for scratch protection and durability