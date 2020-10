טיונר ראש גיטרה (קאפו וטיונר יחדיו) רב-שימושי ב-38ש"ח

מאת: ACT@R-M ::: ::: נושא:

קישור לרכישה

ניתן להשתמש בקאפו ובמכוון הגיטרה הרב-פונקציונלי הזה לכלי מיתר רבים, אך מומלץ להשתמש בו כמובן בגיטרה.

לא משנה אם קלאסי, אקוסטי או חשמלי - מגוון השימושים מכסה את הכל.

הוא תומך בכוונון כרומטי, גיטרה ובס. הודות לתצוגת LCD הגדולה תוכלו לראות את כל מידע הכוונון החשוב בצורה ברורה וכל הגאדג'ט מופעל על ידי סוללת CD2032 קטנה אחת בלבד.

רפידות גומי רכות בנקודות מגע יעזרו כנגד שריטות ויוסיפו לחוויה הנוחה. וזה יכול להיות שלכם תמורת 38 ש"ח בלבד.

קישור לרכישה

TCapo20 Acoustic Guitar Tuner Capo Quick Change Key Capo Tuner Alloy Material for Electric Guitar Bass Chromatic Accessories

Features:

Made of alloy, strong and durable.

TCapo20 is not only a professional capo but also a professional tuner.

Tuner with high sensitivity,more accurate,precise,convenient and rapid.

The tuner detects sound automatically, and shows the note name accordingly.

When the note name shown on the screen stay the same as the sound from your instrument, and the accuracy bar points to calibration "0" vertically, and the LED light turns green.

If no operation or no signal input for 30 seconds, it will turn to power-saving mode automatically, and the back light will be off. When there is operation or signal input, the back light will be on again.

Perfect for acoustic guitar and electric guitar.

Specifications: