"The Globe" microphone uses a large size dual diaphragm capsule and is designed for detailed and neutral sound - with transparent highs, smooth midrange with minimal presence and close to flat low-end response. It has a cardioid polar pattern.

"The Globe" series of cardioid studio microphones are designed for world-class recording situations where sound quality and musical character is of utmost importance. "The Globe Standard" uses a large size dual diaphragm VD67 capsule and is tuned for a classic, wide-spectrum microphone sound ideal for instrument or orchestral applications. "The Globe Vintage" uses a different large size dual-diaphragm VD47 capsule providing a sweet and warm, vintage vocal microphone sound.

Both models utilize an isolated spherical head assembly constructed of brass mesh for maximum acoustical transparency. The large dual-diaphragm true electrostatic condenser capsules use the highest quality 6-micron Mylar film. The diaphragms are tensioned and adjusted on precisely-made brass backplates and sputtered with a special-formula gold mixture. This process gives a faster impulse transient response without sound coloration or low-frequency reduction and adds the ability to handle louder sound pressure levels.

The internal solid state preamplifier of the microphone is a Class 'A' fully discrete transformerless circuit, built using only the highest quality components. The circuit is designed to achieve the highest audio standards and provides a flat frequency response, high dynamics, ultra-low self-noise, and very low audio distortion of all types. "The Globe" should be used with high quality, regulated 48V phantom power. Rugged microphone construction and 2 internal shockmounts (one for the capsule and one for the electronics) effectively reduce stand rumble, outside infrasonic interference and mechanical shocks.